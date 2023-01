Dall’Inghilterra – McKennie potrebbe andare al Leeds e far saltare l’affare Ounahi | il Napoli osserva

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilè sempre più vicino al raggiungimento dello scudetto, per questo la società si sta impegnando per ampliare la rosa, rinfrescarla e blindare i propri talenti. Il club azzurro, infatti,e manda i suoi agenti in tutto il mondo alla ricerca del gioiellino giusto da acquistare, un po’ come è successo con Kvaratskhelia. L'articolo