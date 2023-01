Dalla Francia – Trasferimenti | OL è interessato a Ellyes Skhiri Colonia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 14:05:17 Che bombaragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: Come indicato da RMC giovedì, OL si è posizionato nel file di(27 anni). Il club del Lione ha persino fatto un’offerta, con il giocatore sotto la supervisione per diverse stagioni. Sbarcato dal Montpellier nell’estate 2019, il nazionale tunisino (52 presenze, 3 gol) si è affermato come uno dei centrocampisti più affidabili della Bundesliga con il, club con cui è legato fino a giugno. Marcatore nelle ultime due partite della sua squadra,viene da un buon Mondiale, la Tunisia era nel girone della. Il suo profilo interessa Laurent Blanc, che vuole portare più profondità al suo ...

Nello stesso giorno, analoga conferma è arrivataGermania , prima indecisa. La lotta ... Quindi, anche laha inviato i propri carri armati leggeri in Ucraina. La Germania , come sempre, ha ...A livello contenutistico copre una vasta gamma di notizie che spazianopolitica, cronaca, ...di pagine al mese e un milione di lettori al giorno) e l' espansione in Europa con Infos.fr (), ...

Clamoroso dalla Francia: un ex bomber della Serie A pronto a tornare in campo, si era ritirato nel 2018 Calciomercato.com

Dalla Francia, offerta del Milan per Saint Maximin nelle prossime 48 ore Milan News

Dalla Francia - Chelsea in vantaggio sulle concorrenti per Malo Gusto che piace anche alla Juve Tutto Juve

Dalla Francia: entro le prossime 48 ore offerta del Milan al Newcastle per Saint-Maximin TUTTO mercato WEB

Nuova rete di colonnine ultraveloci dalla Francia: Electra Automoto.it

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - L'immagine di un uomo disperato, un ebreo in fuga ma senza un posto in cui andare in un mondo che non lo vuole più: questo il dipinto posto al centro di un memoriale ...Il pluridecorato pastry chef Cédric Grolet ha aperto il suo primo avamposto fuori dalla Francia, e lo ha fatto approdando all'hotel The Berkeley, a Londra. Qui, si possono assaggiare le sue creazioni ...