“Daimon – L’ultimo canto di John Keats” diretto e interpretato da Gianni De Feo dal 2 al 5 febbraio al Teatro Lo Spazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 gennaio 2023)didi Paolo VanacoredaDe Feo con l’amichevole partecipazione in voce di Leo Gullotta arrangiamenti musicali di Alessandro Panatteri videoarte Roberto Rinaldi DAL 2 AL 5LO-ROMA Debutta in prima assoluta alLo, dal 2 al 5di, spettacolo scritto da Paolo Vanacore, edaDe Feo. In un freddo e ventoso autunno romano, il grande psicanalista e ...