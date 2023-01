Dai 45 anni le donne si abbassano di 0 | 3 centimetri all’anno

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Più si avanza con l'età e più ci si accorcia. Non è un eufemismo, ma un meccanismo meramente fisiologico. Sembra che a partire dai 30, la statura tenda a ridursi di circa 0,03 cm all'anno fino a 45, per poi abbassarsi quasi di 0,30 cm all'anno dopo i 45. Qual è la causa principale? L'osteoporosi vertebrale in menopausa è il fattore principale. Mal di schiena, abbassamento della statura e incurvamento della colonna, talvolta fino a compromettere l'espansione toracica e la normale respirazione, sono i sintomi tipici. Per capire come prevenire il più possibile la sintomatologia, comprendere quali sono i trattamenti conservativi e non l'agenzia di stampa Dire ha intervistato il dottor Giuseppe Sciarrone, co-direttore del Centro di Chirurgia Vertebrale e Robotica di Humanitas San Pio X. Ci può spiegare in semplici parole cosa ...