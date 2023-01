Dacia 2023 | le novità e il futuro Elettrificazione e GPL

, il presente è a tutta forza, come il passato e il futuro prossimi. L'anno passato è stato trionfale: ha raggiunto una quota record del 5,1%, sesta nelle vendite assolute, addirittura ...è inoltre pronta a lanciare nelmolte novità, è infatti previsto il lancio di Jogger HYBRID 140 , prima motorizzazione ibrida della gamma, Spring Extreme con motore ELECTRIC 65 , versione ...

Dacia 2023: tutte le novità e i modelli in arrivo CarX.it

Nuova gamma Dacia 2023: tutte le novità in arrivo Motori.it

Dacia Spring incentivi auto 2023 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Dacia guarda al futuro dall'alto dei risultati 2022 - Industria Agenzia ANSA

Auto GPL 2023: le più economiche in vendita SicurAUTO.it

(Adnkronos) - Alla base del posizionamento di Dacia c’è il best value for money: proprio in virtù di questo, Dacia si impegna a fornire ai propri clienti, automobili cool ed essenziali che allo stesso ...La propulsione nucleare termica è al centro di un nuovo accordo tra NASA e DARPA che svilupperanno congiuntamente un velivolo spaziale dimostrativo che potrebbe decollare a partire dal 2027. Lo sguard ...