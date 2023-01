(Di giovedì 26 gennaio 2023) Show in conferenza, attacchi agli avversari, battute sferzanti: ecco le più famose dichiarazioni del tecnico portoghese in tanti anni di carriera

E il Napoli è in fuga in campionato Una sconfitta che fa male non solo in quanto arrivata contro i cugini nerazzurri , ma anche perché rischia di segnare una stagione da ' zero' come direbbe ...Commenta per primo Il peggiore ha perso . Anzi, non è proprio esistito . L'Inter si è presa la Supercoppa italiana con tre gol ( Dimarco, Dzeko e Lautaro ) al termine di una partita che non c'è stata ,...

Da "zeru tituli" al "rumore dei nemici": le dieci frasi cult di Mourinho ilGiornale.it

I 60 anni di Mourinho: carriera, gesti e show dello Special One - Sportmediaset Sport Mediaset

Crisi Milan, dalle lacrime di Calabria a una stagione (quasi) da 'zeru tituli' Affaritaliani.it

Milan – Inter 0-3: ZERU TITULI. Il Milan perde la supercoppa ... Rossonerosémper

Voce al tifoso - Tanta frustrazione e delusione dopo la partita di ieri Fcinternews.it

Show in conferenza, attacchi agli avversari, battute sferzanti: ecco le più famose dichiarazioni del tecnico portoghese in tanti anni di carriera ...Il tecnico di Setubal compie 60 anni e, tra alti e bassi, continua a rimanere un caso unico nel panorama del calcio mondiale. Le tante curiosità, le leggendarie battute in conferenza stampa, le polemi ...