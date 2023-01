Da ' ' Where is Ronaldo?' ' a ' ' l' ammazza squadre' ' | CR7 fuori dalla Supercoppa | social scatenati

Cristianoe il suo Al Nassr vengono eliminati in semifinale della Supercoppa araba dall'Al - Ittihad di Nuno Espirito Santo per 3 - 1: il ...I really don't getthis constant negativity from the press about Cristiano comes from ... The ... Mesut Özil (@M10) December 9, 2022 Ozil decide di schierarsi dalla parte di, forse ...

VIDEO Cristiano Ronaldo eliminato dalla Supercoppa araba: le ... La Gazzetta dello Sport

È vero che la bambina che ha preso in giro Ronaldo è stata picchiata Parla la mamma! Webboh

Morata nella bufera per una frase su Cristiano Ronaldo: tifosi furiosi Corriere dello Sport

Ozil difende Ronaldo: «Bisognerebbe avere rispetto per uno dei più ... IlNapolista

Gary Neville non ha dubbi: “Triste che Cristiano Ronaldo venga licenziato” ItaSportPress

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Reuters) – Cristiano Ronaldo’s Al Nassr were knocked of the Saudi Super Cup on Thursday after a 3-1 semi-final loss to Al Ittihad in Riyadh. The 37-year-old Portugal international, five-times Ballon ...