Da Bollate al mondo delle serie tv | quattro incontri per “entrare” in House of Cards o Lost

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 26 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un ciclo diper parlare ditv,in profondità in un settore che appassiona e tiene incollati al monitor migliaia di persone, come dimostra anche il successo della rubrica curata da Stefano Di Maria: ora, la biblioteca die Csbno organizzano un ciclo dicon l’esperto per affrontare ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.