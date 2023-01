Curzio | Italia paese sicuro | calo omicidi ma problema femminicidi

... "si tratta di un dato cruciale perchè colloca l'tra i paesi più sicuri in Europa e a fortiori nel mondo", sottolinea il Primo presidente della Cassazione Pietroall'anno giudiziario. ..."L'analisi sui dati dell'amministrazione della giustizia innell'anno appena trascorso ... ha sottolineato il Primo presidente della Cassazione Pietronella sua relazione per l'...

L'analisi dei dati sull'amministrazione della giustizia in Italia nell'anno appena trascorso conferma il quadro in chiaroscuro già descritto nelle