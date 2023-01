Jesperrisponde da Lidingo, vicino Stoccolma, e lo fa in un italiano perfetto. "Come ... Dopo una vita da calciatore ha abbracciato la, e a metà gennaio ha vinto Masterchef Vip in ...Poi sperperare tutto e cambiare vita: diventare un pizzaiolo e vincere anche in, trionfando a Masterchef . È tutto vero: questa è la storia di Jasper. Masterchef 12, la storia di ...

Cucina Blomqvist: "I pressure test Peggio di Zamorano" La Gazzetta dello Sport

Dal successo in campo a quello in pizzeria e in tv: l’ex Milan Blomqvist vince MasterChef Radio Deejay

Blomqvist, dalla gloriosa maglia del Milan alla gloria come pizzaiolo Goal.com

Jesper Blomqvist, la pizzeria dell’ex calciatore premiata dal Gambero Rosso Corriere della Sera

Michelle Hunziker: «Gli addominali non si fanno in palestra ma in cucina» ilmattino.it

Dal campo da calcio alle cucine di Masterchef passando per un post carriera all'insegna di una nuova avventura. Super Blomqvist ...Jesper Blomqvist ha vinto Masterchef: l'ex Milan e Parma oggi fa il pizzaiolo. E dopo la carriera era finito sul lastrico. La sua storia ...