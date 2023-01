Crosetto | Nessun invio di droni ' fuori sacco' all' Ucraina

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Il ministro della Difesa, Guido, è tornato a parlare delle possibili evoluzioni del conflitto ine delle armi inviate a Kiev dagli alleati. In particolare si è soffermato sulle indiscrezioni dei cosiddetti” spiegando come si tratti di voci non veritiere. "? Lo smentisco, se fosse vero sarebbe un reato perché il ministero della Difesa e lo Stato non ne sono a conoscenza, qualcuno dovrebbe finire in galera", ha detto ospite de 'L'aria che tira' a La7. "Gli aiuti che arrivano non servono solo per salvare l', sono un freno all'escalation che la guerra potrebbe avere espandendosi, cosi' invece la guerra resta tra due nazioni e non si allarga", ha precisato poi il ...