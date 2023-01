Crosetto | «La Russia sta per lanciare l’attacco finale | Putin deve sedersi a un tavolo di pace»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) «Non si tratta di vincere la guerra, ma di far capire ache non la può vincere lui e costringerlo aaldella, perché non c’è alternativa alla trattativa diplomatica». Il ministro della Difesa Guidoin un’intervista a La Stampa avverte dei rischi di una nuova offensiva. «Laha cambiato atteggiamento. È in arrivo una pesante campagna sul terreno e ci sono 300mila soldati che lasta formando per inviarli al fronte. L’Ucrainacompensare la differenza numerica delle forze in campo. È per questo che le loro richieste di sostegno militare sono aumentate». Sottolineando che «fino a qualche settimana fa la richiesta era di mezzi di difesa anti missile, adesso il governo ucraino chiede anche carri ...