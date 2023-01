Crosetto con l’elmetto gioca a Risiko a nostre spese

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’Italia va alla guerra prosciugando in propri arsenali, assecondando le richieste le richieste di Kiev che, fa sapere dalle colonne della Stampa il ministro della Difesa, Guido, “non sono cambiate rispetto al passato: serve materiale di difesa aerea, per difendersi dai missili”.ripete che l’unica strada per “compensare la differenza numerica delle forze in campo” è fornire più armi a Kiev “Non posso parlare del contenuto dei decreti emanato dal precedente governo. In quello che sarà approvato da questo non sono previste armi di artiglieria” aggiunto l’esponente dell’Esecutivo. “Non posso fornire dettagli – ha detto ancora-, ma il Parlamento, attraverso il Copasir, sarà sempre e puntualmente informato, come prevede la legge”. “Le pressioni internazionali che la Germania ha subito sono assurde. A differenza ...

Per il nostro ministro della Difesa Guido, sarebbe giustificata la fretta di fornire ...l'obiettivo di scavallare l'inverno per poi rilanciare il proprio attacco in primavera ; altre ...Putin usa il pugno duroKiev: il terribile risveglio dell'Ucraina Rispondendo poi alla domanda se l'unico modo per far vincere la guerra all`Ucraina è un intervento militare della Nato,...

