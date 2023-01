Cristiano Malgioglio | “5 mesi di vita…” | Il tumore drammatico è entrato nella sua vita

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il ben noto e amato cantante e paroliereha svelato un lato oscuro della sua, ovvero quando ha rischiato di morire in breve tempo.è uno dei cantanti e parolieri italiani più amati dal pubblico del Bel Paese. Famoso non solo per i suoi magnifici testi, ma anche per il suo look appariscente, eccentrico e fuori dagli schemi. Tuttavia, ancheha avuto alcuni problemi di salute: ha scoperto, infatti, di avere un melanoma grazie ad una banale visita: la mappatura dei nei. Il racconto sconvolgente diOspite a Da noi… a ruota libera, programma televisivo condotto dalla presentatrice Francesca Fialdini e in onda su Rai1,ha raccontato la ...