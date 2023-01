Cremonese | il ds Giacchetta | ‘Zanimacchia? Ecco come stanno le cose’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 00:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: del25 gennaio 2023 alle23:03 Luca Zanimacchia – attaccante di proprietà della Juventus, in prestito alla– è finito nel mirino del Parma. Ai microfoni di ParmaLive.com, il direttore sportivo dellaSimoneha spiegato la situazione: “La trattativa per Zanimacchia è recente, l’ultima chiamata è di ieri. Dipende daandrà e si svilupperà la questione in questi giorni. Confermo comunque che il Parma ha manifestato questo interesse. Poi le cose vanno approfondite. Le due società devono parlare. L’intenzione della ...