Covid oggi Sardegna | 179 contagi e 2 morti | bollettino 26 gennaio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 179 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. Dei nuovi casi, 160 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1327 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 68 ( – 11 ). Sono 3546 i casi di isolamento domiciliare ( – 138 ). Si registrano 2 decessi: una donna di 88 anni e un uomo di 92, residenti nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

