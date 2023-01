Covid | le ultime news Fiaso | ricoveri in calo | -18% in sette giorni

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Per la sesta settimana consecutiva l'andamento deiè in discesa con undi -18% negli ultimi 7. Stabile il dato sulle terapie intensive dove il 30% dei pazienti non risulta vaccinato e ha una età media di 58 anni, rispetto ai 71 anni dei soggetti vaccinati. Lo segnala la rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete. Le autorità di Pyongyang hanno ordinato un lockdown di cinquea causa dell'aumento dei casi di una "malattia respiratoria non specificata"