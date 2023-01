(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lo hanno reso noto le autorità, convinte che l'ultima ondata'epidemia stia cominciando a scemare. Lunedì gli ospedali cinesi hanno registrato 896 decessi per il coronavirus, indel 79%al 4 gennaio. Secondo le autorità ildeiha avuto luogo lo scorso 22 dicembre, poco dopo lo stop alla rigida politica di 'tolleranza zero' contro il virus

Lo hanno reso noto le autorità, convinte che l'ultima ondata dell'epidemia stia cominciando a scemare. Lunedì gli ospedali cinesi hanno registrato 896 decessi per il coronavirus, in calo del 79% ...... 'quando i diktat della etichetta baby friendly associata al 'Rooming in' si sommano ad altri fattori di rischio, quali tagli al personale sanitario, restrizioni anti -eccessive, una cultura ...

Covid: la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang Agenzia ANSA

Covid: Corea del Nord dichiara lockdown a Pyongyang - Ultima Ora Agenzia ANSA

Covid, la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang TGCOM

Covid, le notizie di oggi: Cina, morti in calo dell'80% rispetto a picco contagi. LIVE Sky Tg24

Covid, le ultime news. Fiaso, ricoveri in calo: -18% in sette giorni Sky Tg24

Soltanto in Europa - secondo le stime sono dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - ci sarebbero 17 milioni di persone alle prese con il Long-Covid. Ovvero quella sequela di manifestazioni - ...«Ho fatto tutto quello che dovevo per quel bimbo». Lo giura alle colleghe l’operatrice dell’ospedale Pertini, che nella notte tra il 7 e l’8 gennaio si è ...