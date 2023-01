Covid | la variante Kraken è più contagiosa e più trasmissibile

(Di giovedì 26 gennaio 2023)non è finita. Più immunoevasiva e, ma non più grave. Si rafforzano le evidenze sulladi Sars - CoV - 2 battezzatasui social, cioè Omicron XBB.1.5. E queste sono le ...

non è finita. Più immunoevasiva e trasmissibile, ma non più grave. Si rafforzano le evidenze sulladi Sars - CoV - 2 battezzata Kraken sui social, cioè Omicron XBB.1.5. E queste sono le ......di correlare l'assunzione preospedaliera di farmaci e lo sviluppo di una maggiore letalità da. L'Oms conferma: "Kraken non è più grave" Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ...

Milano, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Più immunoevasiva e trasmissibile, ma non più grave. Si rafforzano le evidenze sulla variante di Sars-CoV-2 ...Rispetto alle valutazioni di inizio di gennaio, osserva l’Oms, «più Paesi hanno riportato un aumento della prevalenza di XBB.1.5. La variante ha un vantaggio di crescita, sulla base dei report di Usa, ...