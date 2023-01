Covid in gravidanza | pericolo emorragie e danni al cervello per i bimbi di mamme contagiate dal virus

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Da una ricerca internazionale emergono risultati inquietanti sulle donne che incontraggono il: secondo uno studio infatti possono trasmettere la malattia ai feti che portano in ...

Da una ricerca internazionale emergono risultati inquietanti sulle donne che incontraggono il: secondo uno studio infatti possono trasmettere la malattia ai feti che portano in grembo, provocando emorragie cerebrali e conseguenti danni al tessuto cerebrale in ...Ad accentuare questa problematica ci ha pensato ovviamente la pandemia diche ha costretto ... Anche nel caso di un'interruzione divolontaria o di un aborto spontaneo , o nel caso di ...

L’ultimo rapporto epidemiologico dell’Oms sulla pandemia Covid segnala che a livello globale, nella settimana dal 16 al 22 gennaio sono stati segnalati quasi 1,9 milioni di nuovi casi e oltre 12.000 d ...In 26 cervelli di feti deceduti alla fine del primo trimestre sono stati riscontrati danni al tessuto cerebrale in via di sviluppo: le madri erano tutte positive a Sars-CoV-2 ...