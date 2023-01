Covid - 19 | l' India lancia il primo vaccino nasale contro il virus

Una svolta oppure una falsa speranza Secondo vari media internazionali ed americani, è stato lanciato oggi il primo vaccino nasale contro ilin. Approvato alcuni mesi fa, incovacc della Bharat Biotec , viene spruzzato direttamente nel naso, senza quindi alcun uso di aghi. I test hanno mostrato che il prodotto induce una vasta ...... insieme all'attuale situazione geopolitica, in particolare la pandemia da- 19 e il ... In particolare, in, dal 2016 in poi, dopo l'impennata dei primi 10 anni coronata dalla crescita del 10,...

India, la stampa: improbabile che il governo acquisti ulteriori forniture di vaccini anti-Covid Agenzia Nova

Covid, le notizie di oggi: Cina, morti in calo dell'80% rispetto a picco contagi. LIVE Sky Tg24

Vaccinni Pfizer non approvati in India: lo stato non si è preso la ... Presskit

Apple via dalla Cina dopo le proteste e la politica zero Covid. In arrivo IPhone made in India ilmattino.it

India impone test covid per arrivi da Cina e altri 5 paesi Travelnostop.com

Approvato alcuni mesi fa, incovacc della Bharat Biotec, viene spruzzato direttamente nel naso, senza quindi alcun uso di agh ...Corroborati dalla folle idea del marciatore Rahul Gandhi di avvicinare l’India reale lungo tremilacinquecento chilometri percorsi a piedi, impresa diventata un movimento definito 'Bharat Jodo (...) ...