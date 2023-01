(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lui la costringe ad andare in caserma perla. Leiai carabinieri di essere stata picchiata e rapinata. E' accaduto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Non era la prima ...

Il suo ex, 33 anni, ha infatti continuato a terrorizzarla, così tanto da costringerla ad andare dai carabinieri ala denuncia. Ha accompagnato lui stesso la donna in caserma ma i militari ......si presenterà infatti nell'azienda dei Yaman e farà sapere alla zia di essere disposta a... La Yaman Senior si troverà dunquead accettare la proposta, anche se dovrà mettere in ...

Costretta da ex a ritirare la denuncia, racconta violenze ai Cc ... Agenzia ANSA

Costretta a ritirare denuncia, in caserma col volto tumefatto: “Mi ha portato a casa e tolto il cellullare” Edizione Caserta

Scoppia in lacrime davanti ai carabinieri, poi vuota il sacco: arrestato il fidanzato CasertaNews

Napoli. Costretta da ex a ritirare la denuncia, racconta violenze ai Cc La Siritide

Costretta al ritiro per guai tecnici Rally Dakar amaro per Giulia il Resto del Carlino

Finisce l’incubo di una donna di Grumo Nevano, costretta dall’ex a ritirare la denuncia. La donna, però, ha raccontato ai carabinieri di essere stata picchiata e rapinata. Non era la prima volta che l ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...