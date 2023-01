Cospito cade e si fa frattura il naso in carcere dopo 100 giorni di sciopero della fame 

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Alfredosi èto ilndo sul piatto delle doccia inper un calo di pressione. E' il momento in cui le condizioni di salute dell'anarchico detenuto a Sassari per avere messo due ordigni in una caserma sembrano essere più pericolanti da quando, ormai 100fa, ha cominciato lofame per protestare contro il 41 bis. Il suo medico di fiducia Angelica Milia spiega che il 25 gennaio il suo paziente, "che ha sempre molto freddo perché la termoregolazione è andata a causa del digiuno, ha avuto l'idea di farsi una doccia alle 23 e 30, è caduto e si è fatto male". "È stato portato al Pronto Soccorso dove hanno ridotto la- prosegue - e poi riportato in ...

c'è chi dalle nuvole, ignorando le ragioni di quel corteo che si muove senza una meta precisa. Anche se la storia dell'anarchico Alfredo lascia indifferenti i turisti di fronte a Palazzo ...

