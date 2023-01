“Così l’Italia sarà un hub energetico”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/DONNARUMMA.mp4 Infrastrutture, grandi opere strategiche, sguardo al futuro. La transizione energetica fatta con criterio passa da qui. Lo ha spiegato in esclusiva ai microfoni di nicolaporro.it il Stefano Antonio Donnarumma, AD e Direttore Generale di Terna. "L'infrastruttura energetica, soprattutto quella di trasporto di energia elettrica, è fondamentale per operare quella che tutti definiscono la transizione energetica, quindi per consentire un uso sempre più spinto dell'energia elettrica prodotta da rinnovabili", ha dichiarato ai nostri microfoni il top manager, prima di prendere parte a uno dei panel della Ripartenza 2023.