Così la Serie A rivaluta i suoi marchi guadagnando 700 milioni di euro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nelle settimane in cui la politica italiana si è divisa sul decreto salva calcio che ha consentito alle società sportive, calcio compreso, di spalmare in 60 mesi i debiti fiscali con una mora del 3% - provvedimento che ha spaccato maggioranza e opposizione -, il pallone italiano ha goduto di un altro aiuto per reggere gli urti della crisi. Un intervento da oltre 700didi impatto sui bilanci dei club dellaA originato dal DL Agosto del 2020 e che ha visto allineate molte delle società della massimanelre i propriincidendo sul patrimonio netto. L’ultimo in ordine di tempo è stato il Milan che ha portato il valore del proprio brand a poco meno di 200di. Prima avevano aderito Inter, Napoli, ...

Fu uno di quei colpi a sorpresa, trattati e chiusi nel giro di un giorno e mezzo. In realtà la Juve ci lavorava da un po' su McKennie, ma nessuno si sarebbe aspettato un affondodeciso nell'estate del 2020. Pirlo aveva appena ereditato la squadra da Sarri, le poche richieste di mercato alla dirigenza riguardavano un centrocampista e un centravanti. Non perderti le ...... non sempre si manifestano per tempo, prima che il business possa incontraredifficoltà ad ... invece, le informazioni prodotte sono tante e indecifrabili per il titolare d'azienda,da non ...

Tutti pazzi per 'The White Lotus': perché questa serie è così virale L'Officiel Italia

Perché le serie italiane sulle piattaforme costano così tanto Cineguru

Galkowska così in attesa del test match con Firenze – Lega ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Serie A, +12 a fine girone d'andata: è record nella storia del campionato Sky Sport