Cosa mi ha chiesto il mio editore | De Filippi senza precedenti su Pier Silvio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non rinuncerà alla contro-programmazione, Mediaset. E a spiegare perché a Cologno Monzese, dopo 15 anni, abbiano deciso di schierare tutti gli assi in prima serata pur di fregare ascolti alla Rai nella settimana del Festival di Sanremo è Maria De, la regina di Canale 5, impegnata nella sfida più ardua, quella della finalissima del sabato. "Il mio- ha spiegato la conduttrice in una intervista al Fatto quotidiano, riferendosi aBerlusconi - legittimamente hache la programmazione di C'è posta per te continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. C'è posta per te va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione". Il confronto con la serata conclusiva della grande kermesse condotta da ...