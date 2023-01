Corsi di nuoto per bambini | perché sono importanti e quando si dovrebbe cominciare?

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 26 gennaio 2023)si parla del connubio attività fisica e salute deinon può non venire in mente una disciplina sportiva come il. Sebbene, rispetto ad alcune decine di anni fa, siano molti di più gli sport a cui vengono indirizzati i, ilnon ha mai perso la sua fama di sport completo e ideale per i. Ovviamente si tratta di un argomento sul quale si postrovare pareri discordanti, ma è un fatto incontestabile che ancora oggi molti pediatri, interpellati dai genitori per un consiglio sullo sport da far praticare ai loro figli, li indirizzino versodipercome quelli proposti in molte città italiane da Virgin Active; del resto non è un caso che molti considerino il ...