Coppa del Re LIVE | Valencia-Athletic Bilbao 1-3 | Real-Atletico 0-1 con gol dell'ex di Morata

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non solo Liga, in campo questa settimana anche ladel Re spagnola, con il programma dei quarti di finale a gara secca. Dopo le partite...

Durante laMondo Fifa Qatar 2022, altri 179'000 visitatori sono venuti a esplorare la mostra speciale di quattro settimane nell'ambitoFifa Fan Festival a Doha. Inoltre, 22'000 ...Ladina Jenny riuscita a conquistare la prima vittoria inMondo, aggiudicandosi il gigante parallelo di Blue Mountain, in Canada. La boarder svittese, al 15o podio in carriera, ha battuto in finale l'italiana Lucia Dalmasso. Le altre elvetiche ...

Al Barcellona basta Dembélé: Xavi supera la Real Sociedad e trova la semifinale La Gazzetta dello Sport

Coppa del Re, Dembele trascina il Barcellona in semifinale Tuttosport

Coppa del Re, quarti ok per il Barcellona: 1-0 alla Real Sociedad - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa del Mondo, Hannes Zingerle: “Contento della mia performance, per fortuna ho sbagliato in fondo" Eurosport IT

Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 La classe di Benjamin Karl! A domare la montagna di Blue Mountain è l’austriaco: il coreano Lee Sang-Ho non riesce a completare la sua prova nella Big F ...“Mi è stato chiesto di nuovo, ma deciderò a fine stagione”, sono state le sue parole in merito. La Francia si è già qualificata per la Coppa del Mondo 2023, mentre gli Stati Uniti sono a un passo dall ...