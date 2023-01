(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen — L’odio islamico si abbatte nuovamente sulla cristianità europea: è accaduto ad Algeciras, in, nella provincia di Cadice, dove unarmato diha attaccato duendo une ferendo altre 4 persone prima di essere fermato e arrestato. Probabilmente Yasin Kanza, questo il nome dello straniero, stava per dirigersi verso una terza chiesa.diI magistrati spagnoli non hanno dubbi, si tratta di «terrorismo di matrice islamica». Risulta ancora frammentaria la ricostruzione dell’attacco, avuto luogo nella cittadina delmeridionale tra le 18,30 e le 20 di ...

Mentre tornavano al loro hotel in pullman dopo la vittoria contro la, due giocatori Zakaria Aboukhal e Abdelhamid Sabiri hanno avviato una live sui social in cui ringraziavano Allah e ...... ', perch il regno dei cieli è vicino!'". Insomma, viene descritto come "un uomo ... Si torna dunque all'evento pubblico in Piazza di, a Roma, cancellato negli anni passati per evitare ...

“Convertitevi”: Spagna, attentato a due chiese. Marocchino ammazza sacrestano a colpi di machete Il Primato Nazionale

Santa Messa celebrata dal Santo Padre Francesco in occasione ... Mi-Lorenteggio

Curiosità e notizie di oggi sabato 7 gennaio 2023 a Bergamo Socialbg

L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino Avvenire