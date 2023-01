Contro l' inflazione gli italiani hanno messo mano ai risparmi Anzi | no

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Si inverte la tendenza alo degli. Tra luglio e novembre 2022 il saldo totale dei conti correnti delle famiglie è diminuito di quasi 20 miliardi di euro. Il calo arriva dopo quattro anni di costanti aumenti e in un Paese dove, storicamente, l’apporto dio è notevole. “E’ il sintomo di un momento di attenzione, non di una cattiva salute dell’economia. Pensiamo agli Stati Uniti. Sono un paese economicamente sano, ma non generanoo e vivono a debito. Se dicessimo che ilo (la crescita o lo stock) definisce la qualità dell’economia di un Paese, diremmo una sciocchezza.”, spiega Carlo Gentili co-fondatore Nextam Partners Il saldo totale dei conti correnti delle famiglie italiane è sceso dai quasi 1.178 miliardi di luglio ai poco meno di 1.159 miliardi di novembre. ...

L'attuale contesto economico è caratterizzato da un aumento dell', con conseguente aumento dei tassi di interesse e imminente credit crunch . Questo ...81%,il 3,91% dell'anno ...Queste aziende, che hanno battuto le attese, fanno pensare che l'stia esercitando un ... Euro, gas e petrolio S'indebolisce l' euro, che arretra da 1,09 e cambia intorno a 1,086il ...

Alcuni commentatori hanno lanciato l'allarme parlando dei 20 miliardi che gli italiani hanno preso dai loro risparmi in questi mesi di crescita dei prezzi. In realtà è il 2% dei quasi 1200 miliardi ch ...(Conquiste del lavoro) "Dobbiamo riportare l'inflazione sotto controllo. Lo ha affermato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel in riferimento ai tassi di interesse della Bce in una intervista ...