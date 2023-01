(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) –determinato,, reddito di cittadinanza e smart working al centro del question time, oggi al. “Non è mia intenzione eliminare ogni tipo di causale daideterminato e lo riaffermo in questa sede – dice la ministra del Lavoro, Marinachiarendo i termini della revisione delle causali del contratto adeterminato – Ma alstesso credo che una rigida tipizzazione delle causali possa rappresentare un limite per il sistema imprenditoriale e lavorativo del Paese. Mi impegno dunque a rivedere l’istituto del contratto a termine per precisarne i contenuti, renderlo uno strumento efficace ed elastico per l’incremento dell’occupazione e prevederne limiti tali da ...

Sullo smart working: "Sosterrò iniziative per proroga a fragili"determinato, voucher, reddito di cittadinanza e smart working al centro del question time, oggi al Senato. "Non è mia intenzione eliminare ogni tipo di causale dai...... nel caso specifico, nel mondo deipubblici. Se per le associazioni di categoria degli ... Ilpassa veloce e il ministro Salvini non perde occasione per ricordare che entro il 31 Marzo il ...

Contratti a tempo, voucher e Rdc: l'intervento di Calderone al Senato Adnkronos

Tempo determinato: il ritorno al passato non porta nuova ... Lavoce.info

Contratti a termine più flessibili il governo smonta il decreto dignità La Stampa

Contratto a tempo determinato 2023: possibili novità in arrivo Lavoro e Diritti

Contratti a tempo determinato con meno vincoli: cosa può cambiare QuiFinanza

(Agenzia Vista) Roma 26 gennaio 2023 “Non è mia intenzione eliminare ogni tipo di causale dai contratti a tempo determinato e lo riaffermo in questa sede, ma un rigida tipizzazione delle causali può ...(Adnkronos) - Contratti a tempo determinato, voucher, reddito di cittadinanza e smart working al centro del question time, oggi al Senato. "Non è mia intenzione eliminare ogni tipo di causale dai cont ...