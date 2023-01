(Di giovedì 26 gennaio 2023)Bergoglio sarà a Kinshasa, nella repubblica Democratica delma non andrà a, nell'Est del Paese, una regione che vive scontri tra forze della Rdc e il gruppo armato M23. Come spiega ad ...

Mazzone racconta anche quale è l'attività della Fondazionein. "Portiamo avanti progetti di assistenza umanitaria e di sviluppo a sostegno degli sfollati, dei rifugiati e delle persone ...Mazzone racconta anche quale e' l'attivita' della Fondazionein. 'La Fondazioneha una relazione speciale con il, nasce qui nel 1972. Abbiamo una presenza da piu' di 50 anni e ...

Congo, Avsi: a Goma situazione complessa, Papa rilanci colloqui Agenzia askanews

R.D. Congo: Mazzone (Avsi), "bomba in chiesa, è una guerra nella ... Servizio Informazione Religiosa

Il viaggio del Papa in Congo e Sud Sudan, a contatto con due guerre molto diverse la Repubblica

Servizio civile: le posizioni aperte in Italia e all'esterno Vita

Congo, bomba esplode in chiesa durante la messa: morti e feriti Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Roma, 26 gen. (askanews) - 'La situazione nell'Est della Repubblica Democratica del Congo è abbastanza complessa. Da marzo 2022 sono ricominciati ...