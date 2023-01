Confartigianato | Cna e Casa scrivono al Cnel di annullare il contratto Confindustria-Ugl

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Quelnon s’ha da fare: è il senso della lettera che, Cna eArtigiani hanno inviato al, chiedendo di “disconoscere” il nuovonazionale firmato dalla piccolissima Assoartigiani. Ma non si tratta di una guerriglia interna al settore artigiano: lo scontro è con la, alla cui area Assoartigiani appartiene. E la lettera alè il tentativo finale per vincere una battaglia iniziata in autunno. Tutto comincia il 19 ottobre scorso, quando Assoartigiani e il sindacato Ugl annunciano la firma di un nuovonazionale per le “micro e piccole imprese metalmeccaniche di installazione di impianti, orafi, argentieri e affini”. In realtà poca roba, un pugno di aziende tra Brescia e Bergamo. Ma la ...

La lettera è la resa dei conti di una battaglia iniziata in autunno, quando la piccolissima Assoartigiani annunciava la firma di un nuovo contratto nazionale per le micro imprese. La riunione per deci ...A fine mese la Commissione Informazione e Lavoro del Cnel si riunirà per affrontare il ‘’caso’’ del contratto Assoartigiani-Ugl. La riunione avviene in seguito alla richiesta delle tre principali ...