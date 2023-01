Concerti di Loredana Bertè nei teatri con Manifesto | date e biglietti in prevendita

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il 2023 è l’anno deidineiper portare sul palco l’ultimo album in studio. La cantante è pronta a partire per un tour teatrale che dalla primavera trascinerà migliaia di fan in trepidante attesa di incontrarla di nuovo dal vivo.dinei, leIl calendario deidineiè in fase di aggiornamento. Ecco le primeannunciate delTour Teatrale 2023: 7 aprile – Sondrio “Teatro Sociale”19 aprile – Roma “Teatro Brancaccio”4 maggio – Milano “Teatro Repower”8 maggio – Trieste “Teatro Rossetti”13 maggio ...

Bertè ha svelato la partenza del tour con uno scatto sul suo account social. La cantante ... approfondimento Musica e, tutti i video Non ci sono notizie per quanto riguarda le date, le ......personali come lo storico divorzio dalla Power e il mantenimento dei figli avuti con...la cifra non sufficiente per arrivare a fine mese (vedendo esclusa la possibilità di farea ...

Loredana Bertè in concerto, in arrivo un tour nei teatri nel 2023 Sky Tg24

PESCARA: NUOVA ANNO COMINCIA CON CONCERTO DI ... Abruzzoweb.it

Appunti di viaggio, musiche di Bach, Rimskij-Korsakov e Piazzolla BariToday

Capodanno in piazza, i concerti in Calabria e Sicilia. Tananai, Coez, Gabbani, Achille Lauro Gazzetta del Sud

Capodanno in piazza. Ecco i concerti in Sicilia RagusaOggi

Loredana Bertè torna sul palco con Manifesto Tour Teatrale 2023. Ecco tutte le date e i biglietti in prevendita ...Il Manifesto Tour Teatrale 2023 porterà Loredana Bertè in giro per l’Italia, attesa per le location La cantante ha annunciato la partenza di una nuova tournée. Loredana Bertè è pronta a tornare sul pa ...