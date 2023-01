Comune di Cernusco Sul Naviglio | Concorso per 1 Tecnico Ecologo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ildisulha indetto unPubblico per selezionare 1 Istruttore Direttivoin categoria D. La Figura giudicata idonea si dovrà occupare della gestione del settore Ecologia, quindi sarà tra le sue mansioni il monitoraggio del servizio ambientale, e quello dei rifiuti, nonché la gestione del verde pubblico. Il Candidato sarà in possesso dei requisiti richiesti ed avrà maturato esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione. Tutte le informazioni relative alla presentazione della Domanda sono reperibili nel Bando Integrale oppure sul sito web deldisul. Bando diIn esecuzione della deliberazione di giunta comunale ...

In questo caso il ricavato andrà alla Pediatria del nosocomio disul Naviglio. La serata ha il supporto dei Lions e il patrocinio delAlle 14 posa della seconda pietra d'inciampo neldi Premana , in ricordo di Giovanni ...residenti a Civate COGLIATI PAOLO nato a Montevecchia il 06/05/1924 Famigliari residenti a...

Consiglio Comunale del 30 gennaio 2023 – Città di Cernusco sul ... Comune di Cernusco sul Naviglio

Festival Verdi 2023 – Città di Cernusco sul Naviglio Comune di Cernusco sul Naviglio

Regione Lombardia – Questionario online mobilità – Città di ... Comune di Cernusco sul Naviglio

La scena è servita – rassegna teatrale 2023 – Città di Cernusco sul ... Comune di Cernusco sul Naviglio

Come libri aperti – Presentazione “Ero un bullo” – Città di Cernusco ... Comune di Cernusco sul Naviglio

La commissione biblioteca ha individuato una rosa di sei persone papabili per l’intitolazione Si potrà votare in biblioteca entro il 28 febbraio CERNUSCO – Laura Conti, Felice Donadelli, Mario Ferrari ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...