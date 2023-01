Comune di Castelfranco Veneto | Concorso per 1 Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1 Istruttore DirettivoContabile, in categoria D, da assegnare al Servizio Demografico Comunale. Il quale sarà assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Concorrente prescelto si dovrà occupare di attività amministrative relative al Servizio Demografico dell’Ente, le mansioni comportano la gestione dell’anagrafe e delle attività statistiche. Il Candidato idoneo sarà in possesso dei requisiti richiesti come il diploma di scuola superiore ed aver maturato esperienza del settore della Pubblica Amministrazione. La scadenza per la presentazione della Domanda é fissata per il giorno 8 febbraio 2023, nel Bando Integrale é possibile reperire tutte le informazioni utili al fine della ...