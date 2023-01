Come la misofonia – la rabbia per i rumori dell’altro – sta distruggendo relazioni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Vi da fastidio chi respira troppo forte, o chi si schiarisce la gola? Non sopportate il suono delle persone che mangiano o che sbuffano, tanto da sentirvi irritati o addirittura spaventati? Allora è probabile che soffriate di, una condizione che indica una bassa tolleranza a certi suoni. Secondo un rapporto scientifico pubblicato l’anno scorso, il 18% delle persone nel Regno Unito soffre di, una condizione più comune di quanto si pensi. Conosciuta anchesonora”, laè “una ridotta tolleranza a certi suoni“, afferma Jane Gregory al Guardian, psicologa clinica dell’Università di Oxford, coautrice del documento e che si annovera tra quel 18% dei soggetti affetti in UK. I suoni che infastidiscono di solito sono ripetitivi, e non è importante il volume del suono, ma ...