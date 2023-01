Combinata nordica femminile | Annika Sieff è seconda nel Provisional Competition Round di Seefeld

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La quarta tappa stagionale della Coppa del Mondodi2022-2023 si è aperta ufficialmente stamani con ilsul trampolino piccolo di, in Austria. Il salto provvisorio di gara ha visto il consueto dominio della fuoriclasse norvegese Gyda Westvold Hansen, capace di rifilare distacchi abissali alla concorrenza sul Normal Hill tirolese. La stella della disciplina ha avvicinato il punto HS (fissato a 109 metri), ottenendo così la miglior misura della serie e accumulando un margine eventuale (se non ci fosse la possibilità di completare un segmento di salto in gara) di 48? sulla prima inseguitrice in vista del segmento di fondo da 5 km. L’unica a contenere il distacco sotto al minuto è stata l’azzurra ...