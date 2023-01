Colin Farrell o Brendan Fraser | chi vincera l’Oscar come miglior attore?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Chi vincerà l’ambita statuettaprotagonista?, straordinario in The Banshees of Inisherin – Gli spiriti dell’isola ecommovente in The Whale di Darren Aronofsky. Qiuali premi hanno vinto quest’anno?ha vinto i National Society of Film Critics Award, il Golden Globe, New York Film Critics Circle Award e la Coppa Volpiinvece ha vinto i Critic’s Choice Awards. Tutti e due hanno la possibilità di aggiudicarsi la statuetta, anche sesecondo noi dovrebbe alla ...