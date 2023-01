Codice appalti | la rivoluzione buona di Salvini

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Abituati a ragionare sui “massimi sistemi”, a volte dimentichiamo che la politica consiste anche nel saper dare risposte concrete ai cittadini. Per carità, le idee in politica sono fondamentali: senza di esse, il politico non ha identità, non è riconoscibile dagli elettori e, conducendosi a casaccio, diventa facile preda di lobbies bene organizzate. Parafrasando Kant, una politica senza idee è vuota; e una prassi politica senza idee è cieca. In Italia, in verità, non c’è in politica una solida cultura del fare: spesso ci si perde nel dibattito ideologico o si concepiscono leggi apparentemente “perfette” ma poi non le si riesce ad applicare nella realtà. Il pragmatismo, la cultura del fare, è fra la l’altro la cifra che caratterizza una politica non ideologica e liberale da una che non lo è. Nuovo, i due principi ispiratori Una felice ...