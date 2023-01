(Di giovedì 26 gennaio 2023) È uno strumento per la tutela dei consumatori di cui si sente parlare con una certa ciclicità anche in Italia. Eccofunziona unae quali diritti conferisce a chi aderisce

La norma consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ...... i risultati delle giovanili La Jolly Handball ancora in vetta, vittoria anche ad Oderzo Mail di Virgilio e Libero ancora bloccate, dal Friuli pronta anche unaIncendio a Flaibano, le ...

Giusto chiedere i danni alla FIGC I tifosi non hanno dubbi, pronta class action Tutto Juve

Juventus, i tifosi non ci stanno: dal comunicato dal Nord America all'idea di una class action TUTTO mercato WEB

Caso plusvalenze, i tifosi Juve passano ai fatti: class action contro la FIGC Juventus News 24

Class action, cos'è e come si fa ilGiornale.it

Truffe dagli influencer imbroglioni, i follower denunciano: «Post ingannevoli e raggiri». Via alla prima class ilmessaggero.it

Una class action contro un brand americano di intimo per le mestruazioni, accusato di aver commercializzato articoli contenenti sostanze chimiche tossiche, ha ...Ancora problemi ormai da giorni per Libero Mail e Virgilio Mail, e i tempi per il ripristino del servizio sono ancora lunghi: in ...