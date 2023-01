Clamoroso Milan | interesse per Cancelo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilsarebbe interessato a riportare in Italia Joao, terzino di proprietà del Manchester City. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Sun, ilstarebbe seguendo con attenzione la situazione legata a Joaodel Manchester City. Il terzino portoghese sarebbe infatti in rotta con Guardiola e vorrebbe cambiare aria. Il club rossonero vorrebbe quindi provare a prelevarlo in prestito, anche se l’operazione è comunque molto complicata per via del contratto in scadenza nel 2027. Persarebbe la terza maglia in Italia dopo quelle di Inter e Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilsarebbe interessato a riportare in Italia Joao Cancelo, terzino di proprietà del Manchester City. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del The Sun, ilstarebbe seguendo con attenzione la situazione legata a Joao Cancelo del Manchester City. Il terzino portoghese sarebbe infatti in rotta con Guardiola e vorrebbe cambiare aria. Il ...Poi ildietrofront arrivato in serata con la richiesta di altre 48 ore per riflettere. E ... Per la delusione di unche spera in una soluzione che possa permettergli un risparmio di ...

Clamoroso Zaniolo-Milan, Sky: contatti con l'agente, offerta e cifre CalcioNapoli24

Milan, la verità sul colpo Saint-Maximin: tutto ruota intorno a Cardinale Calciomercato.com

No a Zaniolo: c’è il clamoroso ritorno per il Milan Calcio mercato web

Clamoroso Milan, preso un portiere! Ufficiale Vasquez dal Guaranì Tuttosport

Pres. Guaranì: 'Vasquez Il Milan ci ha contattati due settimane fa, i ... Calciomercato.com

La super vittoria con il Milan ha lanciato sempre più la Lazio in zona Champions. Adesso i biancocelesti sono terzi a -1 dal secondo posto. Impossibile non aver apprezzato la prova ...Nicola Ventola, ex calciatore, si è così espresso alla BoboTV sulla corsa Champions: "Questa squadra sa giocare a pallone. Costruiscono dal basso con Romagnoli e Casale, ...