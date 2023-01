Clamoroso a pochi giorni dal voto | chi scende in campo con FdI | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023)incon Fratelli d'Italia, il professor Stefano Zecchi, il quale punta al Consiglio regionale in Lombardia. Alle sue spalle, un'esperienza da assessore alla Cultura a Milano nella giunta Albertini. Ora, sceglie FdI e Giorgia Meloni, anche se ad oggi siede nei banchi del Consiglio comunale di Venezia tra le fila del Partito dei Veneti. "Mi sono candidato perché credo sia un'occasione per normalizzare la politica italiana dopo 78 anni", spiega Zecchi, professore di estetica, storico e filosofo. E per "normalizzare la politica" sceglie un partito di destra, conservatore. E al Corriere della Sera spiega: "Io non voglio fare il guardiano delle ceneri, ma avere i piedi ben fissi nella tradizione ere in avanti. Nostalgie? La mia storia non ha niente a che fare con tentazioni totalitarie e per quanto mi ...