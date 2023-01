Cisgiordania | l' esercito israeliano entra a Jenin Uccisi 9 palestinesi - Esteri - quotidiano net

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Duri scontri in. Le forze con la Stella di David hanno lanciato un blitz per catturare tre comandanti della Jihad islamica. L'assalto è stato coordinato dallo Shin Bet. Anp: 'Tre giorni ...

Duri scontri in. Le forze con la Stella di David hanno lanciato un blitz per catturare tre comandanti della Jihad islamica. L'assalto è stato coordinato dallo Shin Bet. Anp: 'Tre giorni di ...GERUSALEMME " Altissima tensione in. Tredici palestinesi uccisi, altri venti feriti durante un'operazione militare ... L'Abbonati per leggere anche Leggi anche Israele, ancora un ...

TEL AVIV, 26 GEN - Almeno otto morti palestinesi: questo il bilancio dei violenti scontri armati con l'esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero… Leggi ...I militari: "Abbiamo fermato un attacco terroristico imminente della Jihad islamica". Tra i morti una donna di 60 anni. Lo Stato ebraico: ...