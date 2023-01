Cisgiordania | blitz israeliano a Jenin | uccisi almeno 5 palestinesi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Violenti scontri tra le forze israeliane e i militantiall’interno del campo profughi di, in, dovesono statie 16 feriti, di cui 4 gravi, in un raid dell’esercito. Il numero delle vittime è stato reso noto dal ministro della Sanità palestinese, May Al-Kaila, secondo cui l’esercitoha sparato lacrimogeni contro il reparto di pediatria dell’ospedale. Secondo i media israeliani, le forze di sicurezza hanno sventato “un grave attacco terroristico”. L’esercito sta chiudendo tutti gli ingressi al campo, ritenuto dalle autorità israeliane una roccaforte dell’estremismo palestinese, e inviando rinforzi. Secondo le stesse fonti, ci sarebbero alcuni militari ...

(Adnkronos) – Violenti scontri tra le forze israeliane e i militanti palestinesi all'interno del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, dove almeno 5 palestinesi sono stati uccisi e 16 feriti, di c ...