Cia | innovazione in agricoltura | a Pontecagnano domani la quinta tappa del road show nazionale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Passa per la Campania il quinto appuntamento dellamapche la Confederazione italiana agricoltori ha organizzato con Agia, l’associazioneè Vita e Crea. L’appuntamento è per, venerdì 27 gennaio, a(a partire dalle ore 9,00) con i giovani di Agia (la sezione giovanile di Cia) per dar vita alladel progetto “Obiettivo Ricerca”, con il quale le associazioni in partnership intendono perseguire l’intento di “mettere al centro l’che innova”.L’incontro è in programma presso il Centro Orticoltura e Florovivaismo diFaiano (provincia di Salerno) e consiste in una giornata informativa e formativa organizzata assieme al Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia ...