(Di giovedì 26 gennaio 2023)strizza l'occhio ai Verdi europei in vista di un possibile ingresso 5S nel loro gruppo. Parla di affinità, ma dimentica invece le grandi divergenze sul sostegno armato a

Dal 2009 (con il primo mandato di Franco Bologna, ndr) ha sempre governato Carcarein ...lavorando per cercare altre persone che rispettino i nostri valori', conclude De Vecchi.Ma con questa consapevolezzacercando di controllare il problema". "Intanto l'Unione europea staper affrontare queste tematiche in maniera unitaria " conclude Mandelli ". Come si è ...

"Ci stiamo ragionando...". Ecco perché ora Conte tace sui tank a Kiev ilGiornale.it

Il viceministro Rixi interviene sulla questione idrogeno: «Stiamo ... Uomini e Trasporti

Docente tutor, Valditara: “Stiamo ragionando coi sindacati sulla costruzione di questa figura. Saranno utilizzati i fondi del PNRR” Tecnica della Scuola

Dalle tre aliquote Irpef alla flat tax per tutti (anche dipendenti). Ecco come funzionerà IL GIORNO

Video |Snami Bologna: "Rumors sulle chiusure del 118, serve un ... Dire

"Ci stiamo ragionando, il tutto dev'essere fatto con chiarezza politica", aveva ammesso lo stesso ex premier, lanciando una sviolinata ai futuri possibili partner politici: "Il gruppo dei Verdi, per ...Nelle intenzioni del governo, la bozza del testo della riforma fiscale sarà pronta entro marzo: stop all’Irap sui soggetti Irpef ...