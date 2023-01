Chrissy Teigen mostra i suo seni che perdono dopo il parto e abbatte il tabù

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Alzi la mano chi non si è ritrovata con una maglia, un vestito o un pigiama bagnato durante l’allattamento. Nonostante le famose coppette assorbi latte (che si spostano di continuo) quante volte ci siamo ritrovare con una macchia o il letto bagnato al risveglio. Questo tipo di perdite non sono certo una cosa rara e tutte le madri che allattano al seno hanno provato ad averle almeno una volta. Nonostante sia una cosa più che normale, creano imbarazzo e troppo spesso le immagini di neo mamme vip, perfette e ‘pulite’ fanno credere che sia una cosa che non accade, una cosa da ‘nascondere’. Per questo lo scatto diè importante. La modella ha dato alla luce la sua quarta figlia, Esti Maxine Stephens, avuta con il cantautore John Legend, il 13 gennaio 2023, e in uno degli ultimi scatti pubblicato su Instagram si vedono perfettamente i ‘segni’ ...