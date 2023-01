Chiara Ferragni si scioglie in lacrime per la sorpresa del suo team | ecco cosa è successo

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023)siinper il gesto del suo: un mazzo di fiori e un bigliettino con scritto “Tifiamo tutti per te”, per augurarle buona fortuna al Festival di Sanremo. “In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida. Questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene” scrive con commozione ed evidente tensione la moglie di Fedez che si prepara alla partenza per la meta ligure. Ma questa non è l’unicache ha ricevuto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) A casa ad aspettarla, la sera prima, ci sono anche i suoi bambini che l’accolgono con un grand ...