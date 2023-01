Chi è LDA | l’unico cantante campano a Sanremo 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’edizionediè sempre più vicina. Il 7 febbraio, infatti, avrà inizio il Festival della Musica più atteso del nostro Paese. A condurre, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, che ha visto vincitori Blanco e Mahmood, sarà ancora una volta Amadeus. Nella lista dei big “convocati” dal celebre presentatore rientra anche LDA,emergente noto in particolar modo tra i giovanissimi, meno ai più adulti. Tuttavia, pur essendosi affacciato relativamente da poco sul mondo del professionismo legato all’ambito musicale, il classe 2003, uscito da “Amici”, ha già firmato un importante contratto con Sony Music Italy. Inoltre, LDA ha già pubblicato un album e diversi singoli di grande successo, tra cui ad esempio “Quello che fa male”, pezzo che su Spotify conta più di 25 milioni di ascolti e un ...

Festival di Sanremo, ecco conduetteranno i Coma_Cose e Mr. Rain. Festival di Sanremo, i duetti La serata delle cover è in ...e gIANMARIA duetteranno rispettivamente con Alex Britti e Manuel ...... oltre alla presenza di Carla Bruni nei duetti ma non si sa in coppia con, stando al 'Giornale',... i Modà con Le Vibrazioni, Manuel Agnelli con gIANMARIA, Madame con Izi econ Alex Britti. .

“ Gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno ’.” LDA arriva al Festival di Sanremo 2023 dopo aver ben figurato nell’ultima edizione di Amici, e lo fa con la benedizione di Gigi D’Ale ...Non c'è ancora nulla di ufficiale. Ma venerdì, nella serata delle cover, a Sanremo 2023 potrebbero esserci dei duetti d'eccezione. In attesa che Amadeus ...